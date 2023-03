Efteling

Video: oude fietsmolen uit de Efteling wordt gerestaureerd

Een verdwenen attractie uit de Efteling wordt momenteel opgeknapt. In de jaren tachtig was in het sprookjespark een nostalgische fietscarrousel te vinden. Vanwege de komst van het Volk van Laaf moest de molen eind jaren tachtig het veld ruimen. Nu komt de historische attractie weer ergens voorbij.



De fietsmolen blijkt momenteel gerestaureerd te worden in de werkplaats van decorbouwer Schaalwerk in Utrecht. Beelden van de opknapbeurt werden gepubliceerd op TikTok, in een video van een vrouw die de werkplaats gebruikt als re-integratieplek. Inmiddels is het originele filmpje verwijderd.

De fietsmolen stamt uit 1920. Na veel omzwervingen kwam de bijzondere attractie eind jaren zeventig in handen van de Efteling. Zo'n tien jaar later werd de molen doorverkocht aan een kermisfamilie. Het was de bedoeling om er weer mee te gaan reizen, maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd.



Tour de France

In 2015 dook de carrousel plotseling op in Utrecht, na een ingrijpende onderhoudsbeurt. De werkzaamheden werden destijds ook verzorgd door medewerkers van Schaalwerk, net als nu. Ter gelegenheid van de start van wielerwedstrijd Tour de France konden bezoekers toen voor 1 euro een ritje maken in de vernieuwde fietsmolen.



Acht jaar later is een renovatie wederom noodzakelijk. Wat er straks met de fietsmolen gaat gebeuren, staat nog niet vast. De Efteling is in ieder geval op de hoogte gebracht van het onderhoudsproject, vertelt een woordvoerder aan Looopings. In de TikTok-video wordt vermeld dat de attractie afgekeurd is en na de restauratie terugkeert naar het pretpark, als museumstuk.



Geen concreet plan

Die conclusie is voorbarig, zegt de voorlichter: er is nog geen concreet plan voor. "Dit is nog verre van definitief, er is nog geen beslissing over genomen", legt hij uit. De fietsmolen is in ieder geval nog niet aangekocht door de Efteling.