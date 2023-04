Libéma

Tientallen Lego-dieren in twee Nederlandse dierentuinen

Twee Nederlandse dierenparken huisvesten dit voorjaar tientallen Lego-dieren. Bezoekers van ZooParc Overloon in Noord-Brabant en AquaZoo Leeuwarden in Friesland kunnen tot en met zondag 18 juni dieren ontdekken die gemaakt zijn van Lego-achtige bouwsteentjes. Beide dierentuinen horen bij recreatiegroep Libéma.



In ZooParc wordt de tijdelijke expositie Safari Bricks genoemd. Er staan ruim veertig dieren gemaakt van kleurrijke steentjes, waaronder een leeuw, een ringstaartmaki en kangoeroes. De olifant is het grootste bouwwerk in Overloon. Daar is ruim 1600 uur aan gebouwd. Er waren bijna 150.000 steentjes voor nodig.

"Enkele dieren die in het park te vinden zijn, krijgen een evenbeeld, maar er komen tijdelijk ook nieuwe diersoorten in het park gemaakt van bouwsteentjes", laat parkmanager Roel Huibers weten. Overigens neemt Libéma de term Lego zelf niet in de mond.



Sybrand Buma

AquaZoo presenteert in dezelfde periode de tegenhanger Ocean Bricks, met 25 zeedieren. Volgens het park viert men daarmee het twintigjarig bestaan van AquaZoo. Het hoogtepunt wordt gevormd door een orka met jong van 1100 kilo, gemaakt van meer dan 220.000 steentjes. Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, verzorgde de opening.