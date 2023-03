Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris trakteert fans op feestavond met bijzonder entertainment

In Disneyland Paris vond vrijdagavond een speciaal feest plaats voor abonnementhouders en andere fans. Tijdens de zogeheten Annual Pass Soiree kregen bezoekers heel veel exclusief entertainment voorgeschoteld. Tussen 21.00 en 02.00 uur konden ze kijken naar verschillende bijzondere shows. Daarnaast waren veel Disney-figuren aanwezig die zich normaal gesproken niet laten zien.



Het avondevenement droeg de Franse titel Parc Disneyland Aventures. Enkele oude voorstellingen keerden voor de gelegenheid terug. Zo kwam op Castle Stage, het podium naast het kasteel van Doornroosje, de muzikale show The Jungle Book Jive tot leven. Op Central Plaza werd Disney Pirates or Princesses: Make your Choice weer eens vertoond.

Videopolis, het theater bij restaurant Café Hyperion in Discoveryland, was vrijdagavond het toneel van Disney Classics Celebration. In de show werd een eerbetoon gebracht aan verschillende Disney-klassiekers uit de jaren negentig: Aladdin, Beauty and the Beast, Mulan, The Lion King, The Hunchback of Notre Dame, Tarzan en Hercules.



Levende piraten

Op meerdere plekken verschenen exclusieve personages in stijl van de locaties. Zo liepen in Main Street U.S.A. en Frontierland verschillende dorpsbewoners rond. Enkele karakters uit Phantom Manor bleken het spookhuis verlaten te hebben. Wie Adventureland bezocht, kwam oog in oog te staan met avonturiers. De wachtrij van Pirates of the Caribbean werd bevolkt door levende piraten. In Discoveryland troffen bezoekers onder andere auteur Jules Verne en kapitein Nemo uit de gesloten attractie Nautilus aan.



Verder had Disneyland gezorgd voor een digitale speurtocht via een mobiele website. Hoewel het evenement zowel in het Frans als in het Engels werd gepromoot, was de speurtocht volledig Franstalig. Eigenlijk had de feestavond al in maart 2020 plaats moeten vinden. Toen werd de Annual Pass Soiree op het laatste moment geschrapt vanwege zorgen over het coronavirus.



Onbereikbaar

Tickets konden alleen gekocht worden door jaarkaarthouders met een Magic Plus- of Infinity-pas. Zij mochten twee introducés per persoon meenemen. Iedereen betaalde 55 euro voor een toegangsbewijs. De kaartverkoop, die startte op woensdag 18 januari, liep in de soep. Door technische complicaties was de ticketshop voor veel personen geruime tijd onbereikbaar. Toen het probleem was verholpen, bleken alle kaarten al uitverkocht te zijn.