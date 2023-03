Disneyland Paris

Enorme Marvel-superheld Hulk komt naar Disneyland Paris

De bekende Marvel-superheld Hulk is binnenkort te ontmoeten in Disneyland Paris. Dat heeft Walt Disney-directielid Josh D'Amaro bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst op de Amerikaanse technologiebeurs SXSW. Daar stapte de Hulk binnen terwijl D'Amaro bezig was met een presentatie.



Het gigantische groene monster, uitgevoerd als een metershoog pak, was enkele maanden geleden al aanwezig in het Amerikaanse Disney-park Disney California Adventure Park. Over een tijdje laat de Hulk zich zien in Marvel-themagebied Avengers Campus, gelegen in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Hij draagt zijn Quantum-kostuum, afkomstig uit de film Avengers: Endgame.

D'Amaro is hoofd van de themaparkafdeling van The Walt Disney Company. "Ik hoor dat je op weg bent naar Avengers Campus in Disneyland Paris?", vroeg hij de Hulk. "Ja, misschien ga ik dat wel doen", antwoordde de superheld. "Ik moet nog wel werken aan mijn Frans." Vervolgens liet hij alvast een paar Franse woordjes horen.



Bruce Banner

De Hulk is het alter ego van wetenschapper Bruce Banner. Hij kwam voor het eerst voor in een stripverhaal in 1962. In de Marvel-films wordt het personage gespeeld door acteur Mark Ruffalo. Avengers Campus opende in de zomer van 2022. Disneyland beloofde toen al dat er regelmatig nieuwe personages geïntroduceerd zouden worden.