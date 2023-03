Kermis

Kermisbezoekers bijna een uur vast in zweefmolen tijdens sneeuwbui

Op een kermis in Amsterdam hebben twee personen vandaag bijna een uur vastgezeten in een zweefmolen. De tientallen meters hoge attractie Around the World kwam tijdens een ritje stil te staan door een technische storing, waarna de twee inzittenden geen kant meer op konden.



Tot overmaat van ramp begon het ook hard te sneeuwen. De brandweer werd rond 16.35 uur opgeroepen. Er kwam ook een speciaal reddingsteam ter plaatse, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Medewerkers van de attractie konden de gondel handmatig naar beneden krijgen.

Vervolgens werden de kermisbezoekers uit hun hachelijke positie bevrijd. Ze raakten niet gewond. Het onfortuinlijke tweetal is ter plekke nog gecontroleerd door ambulancepersoneel.



Jaar geleden

De kermis in het Amsterdamse Westerpark begon vandaag. Het evenement duurt nog tot en met zondag 19 maart. Bijna een jaar geleden moest de brandweer ook al ingeschakeld worden vanwege het stilvallen van een zweefmolen op een kermis in de hoofdstad. Dat gebeurde in Amsterdam-Zuidoost.