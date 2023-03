Parques Reunidos

Hacker slaat toe bij pretparkgroep Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park

De eigenaar van pretparken als Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany is het slachtoffer geworden van een hacker. Het is iemand onlangs gelukt om ongeoorloofd toegang te krijgen tot de systemen van de internationale parkengroep Parques Reunidos, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Spanje.



Het bedrijf opereert meer dan vijftig toeristische bestemmingen in Europa, Noord-Amerika en Australië. Wat voor gegevens precies zijn buitgemaakt bij de hack, is niet bekendgemaakt. Parques Reunidos spreekt zelf over "ongeautoriseerde externe toegang tot de computersystemen". De firma heeft de Spaanse autoriteit voor persoonsgegevens AEPD op de hoogte gebracht van de aanval.

Op dit moment wordt met forensische specialisten en beveiligingsexperts gewerkt aan het herstellen van de aangerichte schade. Daarvoor zijn bepaalde systemen en gebruikers uitgeschakeld. Parques Reunidos belooft extra beveiligingsmaatregelen te zullen nemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.



Digitaliseringsproject

De pretparkgroep maakt momenteel een groot digitaliseringsproject door, waarbij nieuwe cloudsystemen worden geïntroduceerd voor het beheren van het personeelsbestand en de financiën. Het is de bedoeling om de lokale systemen in de verschillende Reunidos-parken te vervangen door één gecentraliseerd systeem. Zo moet het hoofdkantoor direct inzicht krijgen in alle resultaten en planningen.