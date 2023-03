Efteling

Foto's: Efteling werkt aan decor voor poppenkast op Anton Pieckplein

Er vinden werkzaamheden plaats in het oude poppentheater op het Anton Pieckplein. Looopings kon in januari al melden dat er plannen zijn om de nostalgische poppenkast komend voorjaar nieuw leven in te blazen. Op Facebook verschenen foto's van het interieur van het gebouwtje, genomen door de raampjes.



Daarop is te zien dat er flink gewerkt wordt aan het toekomstige decor. De Efteling heeft officieel nog niets bekendgemaakt over de terugkeer van de poppenkast. Wel verscheen een tijdje terug een vacature waarin gevraagd werd om poppenspelers voor "een nostalgische productie", dagelijks te zien vanaf april 2023.

Het poppentheater bevindt zich tussen poffertjesrestaurant 't Poffertje en snoepwinkel De Soete Inval. De afgelopen decennia vonden er geen poppenshows meer plaats. Binnenkort is de locatie eindelijk weer toegankelijk voor publiek. Het bouwwerk, naar een ontwerp van Anton Pieck, stamt uit 1954.