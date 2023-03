Diergaarde Blijdorp

Oceanium in Diergaarde Blijdorp ontruimd na brandje

Diergaarde Blijdorp heeft vanochtend het Oceanium moeten ontruimen in verband met een kleine brand. Even na 10.00 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in de bekende overdekte waterwereld. Alle bezoekers moesten het complex verlaten.



Op dat moment waren er werkzaamheden bezig aan de fundering van het Oceanium. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ontstond de rook in een filterruimte. Enkele aanwezigen moesten gecontroleerd worden door ambulancepersoneel. Ze hadden rook ingeademd.

Uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis gebracht te worden. De schade zou meevallen. Ook raakten er geen dieren gewond. Rond het middaguur kon het Oceanium weer geopend worden voor publiek. In 2019 brak er ook al brand uit in de Rotterdamse dierentuin, toen in het krokodillenverblijf.