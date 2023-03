Familiepark Mondo Verde

Foto's: nieuwe attractie opgebouwd in Limburgs pretpark Mondo Verde

In het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde wordt gewerkt aan een nieuwe attractie. Het familiepark in Landgraaf heeft een schommelschip aangekocht. Afgelopen week werd het gevaarte in elkaar gezet door takelbedrijf Dreessen Craning uit Brunssum. De firma publiceerde zelf foto's van de opvallend klus.



Dinsdag begon men met het opbouwen van de schommelconstructie. "Waarbij de vier poten gekoppeld werden aan de top-as, zodat dit in zijn geheel kon worden opgetild en de poten, die voorzien zijn van stalen wielen, langzaam en gecontroleerd naar hun plaats konden rollen", meldt Dreessen Craning.

Woensdag is de constructie aangebracht waar het schip zelf aan zou komen te hangen. Uiteindelijk kon de boot met twee kranen op nagenoeg de juiste plaats gehesen worden. "Waarna onze autolaadkraan het over kon nemen en zo het 3,6 ton zware schip op de millimeter heeft kunnen positioneren, zodat deze zonder moeite kon worden bevestigd aan de schommelconstructie."



Kontiki

De klassieke schommelboot van de Italiaanse fabrikant SBF-VISA is neergezet op de oude plek van het draaiende schommelschip Kontiki, dat eind vorig jaar werd verwijderd. Mondo Verde verwacht dat de nieuwe attractie in het voorjaar in bedrijf genomen kan worden. De naam blijft nog even geheim. Het park treft ondertussen ook voorbereidingen voor de komst van een spinning coaster.