BillyBird Park Drakenrijk

Decoratiebedrijf bouwt gigantische draak voor grootste speelkasteel van Nederland

Het Limburgse recreatiepark BillyBird Park Drakenrijk opent komend voorjaar het grootste speelkasteel van Nederland, met als blikvanger een enorme draak. In het atelier van decorbouwer Joop van den Heuvel wordt op dit moment gewerkt aan dat gevaarte. Het gigantische beest komt op één van de kasteeltorens te zitten.



Vandaag deelt BillyBird voor het eerst beelden uit de werkplaats. Joop van den Heuvel, gevestigd in Venlo, is bekend van verschillende projecten in bijvoorbeeld de Efteling en Toverland. Zo werd de immense vogel bij de ingang van Efteling-achtbaan Vogel Rok door de firma vervaardigd. Nu buigt Van den Heuvel zich over de Drakenrijk-draak.

De rest van de speelplaats wordt gefabriceerd in het Brabantse Volkel, waar BillyBird ook een park heeft. In Drakenrijk zelf vinden eveneens werkzaamheden plaats, die inmiddels te zien zijn vanaf snelweg A73. Het kasteel, dat onderdeel wordt van speelgebied Riddersheide, moet eind april af zijn.