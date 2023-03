Efteling: Danse Macabre

Bouwkosten nieuwe Efteling-projecten fors hoger dan verwacht

De Efteling zal veel meer geld kwijt aan nieuwe bouwprojecten dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 opent het attractiepark de nieuwe attractie Danse Macabre en het Efteling Grand Hotel. De attractie zou 25 miljoen euro gaan kosten, het hotel was begroot op 50 miljoen euro. Nu blijkt dat de investeringen fors hoger zullen liggen.



Algemeen directeur Fons Jurgens sprak in een interview onlangs over een toename van 20 procent, waarmee de twee projecten respectievelijk uit zouden komen op 30 miljoen euro en 60 miljoen euro: in totaal 90 miljoen euro. Nu blijkt dat de kosten nóg verder zullen stijgen.

"De bouwkosten voor Danse Macabre en het Efteling Grand Hotel zijn inderdaad nog verder gestegen dan de 20 procent die Fons heeft genoemd", legt een woordvoerder uit in gesprek met Looopings. "Dat heeft niet alleen te maken met stijgende kosten en inflatie, maar ook omdat we de omvang van beide projecten uitgebreid hebben ten opzichte van de eerste plannen."



Definitieve bedragen

De voorlichter noemt nog geen definitieve bedragen, omdat de projecten nog zo'n anderhalf jaar lopen. In de tussentijd kan er nog veel gebeuren op financieel vlak. Het lijkt er in ieder geval op dat de Efteling meer dan 100 miljoen euro kwijt zal zijn aan Danse Macabre en het Efteling Grand Hotel, waar eerder werd gesproken over 75 miljoen euro.



De Efteling heeft weer geld te besteden na magere coronajaren. Het attractiepark beleefde in 2022 op meerdere vlakken een recordjaar: er werd een bezoekersrecord gebroken en de omzet was hoger dan ooit. "We kijken terug op een feestelijk en financieel uitstekend jaar", zei directeur Jurgens laatst. Exacte financiële cijfers komen in april naar buiten.