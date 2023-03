Attractiepark Toverland

Rookverbod in Toverland: hier komen de rookzones te liggen

Toverland voert komende maand een rookverbod in, maar roken blijft nog wel toegestaan in enkele rookzones. Looopings kon onlangs al melden dat het Limburgse attractiepark voorbereidingen trof voor een aanpassing van de rookregels. Dat wordt nu door Toverland bevestigd.



Verspreid over het park worden zeven rookplekken gerealiseerd: in elk themagebied minimaal één. Ze zijn straks te vinden bij de kluisjes in Port Laguna, naast horecapunt Het Houten Paard in Ithaka, op twee plaatsen in de Tovertuin naast het Land van Toos, bij de zij-ingang van Wunderwald, bij Katara Plaza in de Magische Vallei en naast restaurant The Flaming Feather in Avalon.

Daarmee is Toverland per zaterdag 1 april "overwegend rookvrij", valt te lezen in een persbericht. De rookzones zullen zich buiten het zicht van de bezoekers bevinden, belooft het park. "Toverland wil hiermee een bijdrage leveren aan het beschermen van opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van roken en meeroken."



KWF Kankerbestrijding

Men sluit zich aan bij het initiatief Rookvrije Generatie, een initiatief van de Nederlandse Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding. Rokers blijven gewoon welkom, benadrukt de voorlichter. "Dit beleid is erop gericht om zowel niet-rokers als wel-rokers een fijne dag te kunnen bieden."



Algemeen directeur Jean Gelissen jr. vindt het naar eigen zeggen belangrijk "om onze verantwoordelijkheid te nemen in het beschermen van de nieuwe generatie". "En daar hoort een rookvrij Toverland ook bij." Kennelijk was de tijd daar de afgelopen jaren niet rijp voor: Toverland is één van de laatste grote attractie- en dierenparken in Nederland waar een rookverbod wordt ingevoerd.