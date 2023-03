Efteling

Carice van Houten gebruikte drugs in de Efteling: 'Niemand herkende mij'

Carice van Houten gebruikte meermaals drugs tijdens een bezoek aan de Efteling. Dat vertelt ze in een recente podcast. De wereldberoemde actrice heeft een vriendengroep waarmee ze jaren geleden regelmatig naar het oer-Hollandse attractiepark ging. Daar kwamen dan ook verdovende middelen bij kijken.



Van Houten werd geïnterviewd in de podcast PepTalk van cabaretier en acteur Pepijn Schoneveld. Tijdens het gesprek kwam de hechte vriendengroep ter sprake, waarvan een hoop mensen uiteindelijk succesvol en beroemd zijn geworden. Van Houten was destijds de eerste die doorbrak. In de aflevering haalt ze herinneringen op aan die tijd.

"Grappig genoeg... Een vriend van ons zat dan ook een tijdje in Goede Tijden, Slechte Tijden. En ik zat toen op het toppunt van m'n roem, zo die tijd van Minoes de poes. Maar dan gingen we naar de Efteling, want we gingen vaak blowen en drugs nemen in de Efteling." Tot haar eigen verbazing werd Van Houten niet herkend in het pretpark.



Lekker

"Dan gingen we blowen in de Efteling en dan weet ik nog dat niemand mij herkende, maar alle anderen wel." Dat overkomt Van Houten nog steeds. "Dat is nog steeds zo bij al mijn vrienden. Ik kom er altijd heel lekker mee weg op één of andere manier."



De actrice zegt er niet bij met wie ze in de Efteling was tijdens haar geestverruimende avontuurtjes. Bioscoopfilm Minoes, gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Annie M.G. Schmidt, kwam uit in 2001. Daarna speelde Van Houten onder meer in Zwartboek (2006), Alles is Liefde (2007), Valkyrie (2008), Komt een Vrouw bij de Dokter (2009), Brimstone (2017) en Game of Thrones (2012-2019).