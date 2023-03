Duinrell

Duinrell presenteert nieuw speeltoestel voor jonge bezoekers: Wauwels Nest

Jonge bezoekers van Duinrell hebben vanaf nu een nieuwe plek om te spelen. Het Wassenaarse attractiepark investeerde in de komst van een groot nieuw speeltoestel, naast de bekende Kikkerachtbaan. De toevoeging kreeg de naam Wauwels Nest, een verwijzing naar mascotte Wauwel de Uil.



Wauwels Nest bestaat uit meerdere metershoge klimtorens, klimnetten op verschillende hoogtes en een glijbaan. "Kinderen voor wie de Kikkerachtbaan nog net even iets te spannend is, kunnen vanaf nu naar hartenlust klimmen en klauteren in het nieuwe speeltoestel", zegt een woordvoerster.

Verder is de grote speeltuin, gelegen tussen het Kikkerrad en het Tikibad, uitgebreid een extra springkussen van 8,6 bij 8 meter. Aan de kant van restaurant de Schaapskooi werd een jaar geleden al een iets groter springkussen in gebruik genomen. Nu is er een tweede exemplaar, pal voor de ingang van het waterparadijs.



Themagebied

De speelelementen die op de plek van het nieuwe springkussen stonden, zijn elders in het speelgebied teruggezet. "Hiermee blijft het park de grote nostalgische speeltuin vernieuwen die al sinds de opening in 1935 zorgt voor vermaak en vertier bij kinderen", vult de voorlichtster aan. Even verderop wordt op dit moment nog gewerkt aan een nieuw Amsterdams themagebied. Dat moet in april af zijn.