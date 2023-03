Efteling

Bezoekersrecord voor de Efteling: 5,43 miljoen gasten in 2022

De Efteling heeft op jaarbasis nog nooit zo veel bezoekers ontvangen als in 2022. Het seizoen werd afgesloten met in totaal 5,43 miljoen gasten, zo maakte het attractiepark vanochtend bekend. Daarmee staat de Efteling op eenzame hoogte in de Benelux: andere grote pretparken halen met moeite tussen de één en twee miljoen bezoekers in een jaar.



Het vorige record dateert van 2018. Toen stond de teller op 5,35 miljoen bezoekers. Na een lichte daling in 2019 (5,26 miljoen bezoekers) brak de coronacrisis uit. Dat was te merken aan de cijfers: in 2020 kwamen nog maar 2,9 miljoen gasten naar de Efteling, gevolgd door 3,3 miljoen in 2021.

Hoewel 2022 begon met een korte lockdown in januari, was de rest van het jaar bijzonder succesvol. In een persbericht wordt trots gesproken over "het hoogste aantal bezoekers in de geschiedenis van het attractiepark" en een "mooi resultaat". "Hierdoor beleeft de Efteling ook financieel gezien een recordjaar in 2022." Hoeveel omzet er is gedraaid, moet in april duidelijk worden.



Schoolreizen en abonnementhouders

Volgens de Efteling-directie is de stijging "grotendeels te danken aan het feit dat men er weer op uit wilde". Uitgestelde bezoeken werden ingehaald, zegt algemeen directeur Fons Jurgens. "In 2022 is eens te meer gebleken dat de Efteling ertoe doet." Het grootste deel van de 5,43 miljoen bezoeken bestond uit schoolreizen en abonnementhouders. "Dat geeft vertrouwen."



De Efteling streeft al enkele jaren naar het behalen van het rapportcijfer 9+ als gastwaardering. Dat is in 2022 nog niet gelukt: bezoekers beoordeelden het park gemiddeld met het cijfer 8,6. Jurgens zegt wel blij te zijn dat de waardering weer terug is op het niveau van vóór de coronapandemie. "Dat hebben we samen met alle medewerkers voor elkaar gekregen en daar zijn we trots op."



Zwaard van Damocles

Het gunstige bezoekersaantal hing het afgelopen jaar als het zwaard van Damocles boven het park. De Efteling heeft immers een natuurvergunning voor maximaal vijf miljoen gasten. Zolang er geen nieuwe vergunning is met ruimere voorwaarden, moet het park een dwangsom betalen bij het overschrijden van de limiet. Toch is daar volgens een woordvoerder nu geen sprake van.



Door het invoeren van een nieuwe rekenmethode telt de provincie Noord-Brabant - verantwoordelijk voor de handhaving - tegenwoordig alleen verkeersbewegingen in plaats van individuele bezoekers. Dat aantal ligt lager, bijvoorbeeld omdat verblijfsgasten meerdere dagen achter elkaar langskomen. In 2022 zou sprake geweest zijn van 4,73 miljoen reisbewegingen door Efteling-bezoekers. Op die manier zou men dus binnen de perken van de vergunning zijn gebleven.