BillyBird Park Hemelrijk

Mysterie ontrafeld: waarom staan er Efteling-prullenbakken in Brabants pretpark Hemelrijk?

Sommige Efteling-fans zullen raar opkijken bij het zien van afvalbakken in het Brabantse familiepark BillyBird Park Hemelrijk. Het recreatiepark in het dorpje Volkel telt een groot aantal prullenbakken die overduidelijk afkomstig zijn uit de Efteling. Maar waarom? Eigenaar Ton Derks heeft het antwoord.



De donkergroene Efteling-bakken worden gekenmerkt door sierlijke omkaderingen op de zijkanten en een omkaderd krulornament op de voorzijde. Het Kaatsheuvelse sprookjespark kocht de bakken in 1990 op initiatief van toenmalig landschapsbeheerder Piet Schapendonk. De gele opdruk, ontworpen door wijlen creatief directeur Ton van de Ven, stamt uit 1993.

Hemelrijk-oprichter Derks kende Schapendonk goed, vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast. "Ik heb ongeveer twintig jaar Piet Schapendonk als adviseur gehad." Hij noemt hem "iemand die in de geschiedenis van de Efteling nauwelijks genoemd wordt, maar die een enorm belangrijke rol heeft gespeeld". "Piet was een enorm goede landschappelijk vormgever en daar heb ik heel veel van geleerd."



Boekhouder

Via Schapendonk kwam Derks in contact met Ber Vugts, die boekhouder was bij de Efteling. Hemelrijk haalde hem binnen als financieel adviseur. Beide heren hadden een hoop relaties binnen de Efteling. "Vervolgens wist Ber: de vuilnisbakken bij de Efteling gaan daar weg", herinnert Derks zich. Zo kon hij de bakken eenvoudig op de kop tikken, als alternatief voor grote tonnen die tot dan toe werden gebruikt.



"Ik heb een aantal vuilnisbakken gekocht, want dat was zelfs veel goedkoper dan die blauwe tonnen. Kun je nagaan." Schapendonk overleed in 2018. Ber Vugts is de vader van Olaf Vugts, voormalig parkdirecteur van de Efteling. Laatstgenoemde verliet de Efteling eind 2021.