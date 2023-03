Walibi Holland

Walibi Holland belooft aanpassingen om rampzalige drukte tijdens Halloween te voorkomen

Walibi Holland werkt aan aanpassingen om extreme drukte tijdens de Halloween Fright Nights te voorkomen. Dat vertelt directrice Mascha Taminiau in een interview. Bij de afgelopen editie van het populaire halloween-evenement werd online heel veel geklaagd over bomvolle paden, enorme wachttijden, opstoppingen en onverantwoorde situaties. Voor 2023 belooft Taminiau beterschap.



Volgens de directrice waren de reacties op de Fright Nights van 2022 over het algemeen goed. "Al hebben we daar wat last gehad van drukte op bepaalde momenten", geeft ze toe in gesprek met de podcast Ochtend in Pretparkland. "Dus voor komende edities zijn we aanpassingen aan het maken, zodat we dat beter kunnen organiseren."

Taminiau denkt niet dat het nodig is om voortaan een stuk minder bezoekers toe te laten, zoals op social media vaak gesuggereerd wordt. Ze verwacht de klus te kunnen klaren door bezoekersstromen in goede banen te leiden. "Dat is een kwestie van crowd management", aldus de directrice. "Want capaciteit hebben we genoeg."



Uitverkocht

In 2022 was het horrorfestival op tien van de twaalf dagen volledig uitverkocht, met 18.000 tot 19.000 bezoekers per avond. Achter de schermen wordt al volop gewerkt aan de volgende editie, die plaatsvinden over zeven maanden.



Wat kunnen we verwachten? "Daar kan ik nog niet te veel over zeggen. We hebben altijd meer plannen dan we tijd en geld hebben." Walibi Holland heeft een Franse eigenaar: Compagnie des Alpes. In principe bepaalt het moederbedrijf voor welke projecten budget wordt vrijgemaakt en voor welke plannen niet.