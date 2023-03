Attractiepark Toverland

Foto's: enorme arm van nieuwe Toverland-attractie Pixarus geplaatst

Eén van de nieuwe attracties in Toverland staat al voor een gedeelte overeind. Vanmiddag werd één van de stalen armen van vliegtuigmolen Pixarus geplaatst. Een enorme kraanwagen tilde het gevaarte de lucht in. Vervolgens kon het onderdeel gemonteerd worden in de spiraal van wing coaster Fenix, gelegen in themagebied Avalon.



Pixarus is een attractie van het type sky fly, bestaand uit een grote pilaar met een draaiende arm erop. Aan één kant van de arm wordt uiteindelijk een constructie met twaalf losse zitplaatsen bevestigd. Passagiers kunnen er zelf voor zorgen dat ze tijdens het draaien over de kop gaan, door met twee vleugels te bewegen.

Een soortgelijke attractie staat al sinds 2016 in Duinrell. Normaal gesproken haalt een sky fly een maximale hoogte van 22 meter. Omdat de toevoeging in Toverland op een 5 meter hoog platform is gebouwd, kunnen bezoekers straks vliegen op maximaal 27 meter hoogte. Het achtergrondverhaal gaat over tovenaar Merlijn die zijn leerlingen vliegles geeft, onder de noemer Flight School of Magic.



Toverketel

Volgens het ontwerp wordt aan één van de armen - het contragewicht - nog een borrelende toverketel bevestigd. In Avalon komen ook verschillende andere attracties te staan, waaronder een parachutetoren van circa 40 meter hoog. In totaal investeert Toverland 10 miljoen euro in het upgraden van het gebied. Naar verwachting is de uitbreiding komende zomer af.