Heide Park Resort

Opknapbeurt en nieuwe naam voor hangende achtbaan in Heide Park

Het Duitse pretpark Heide Park investeert in de hangende achtbaan Limit. De klassieke rollercoaster uit 1999, vergelijkbaar met de Condor in Walibi Holland en de Vampire in Walibi Belgium, ondergaat momenteel een opknapbeurt. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: Toxic Garden. De attractie zal nog gesloten zijn bij de seizoensstart op zaterdag 25 maart.



Het gaat om een vijf inversies tellende suspended coaster van het Nederlandse bedrijf Vekoma, met karretjes onder baan. Andere modellen staan bijvoorbeeld in het Duitse Movie Park, het Italiaanse Gardaland en het Poolse Energylandia. Het achtbaantype staat erom bekend vrij oncomfortabel te zijn. In Heide Park probeert de leverancier daar nu iets aan te doen.

"Op dit moment past Vekoma correcties toe op de baan", laat een woordvoerster van het pretpark weten. Tegelijkertijd wordt de attractie "thematisch aangepast", zodat de beleving beter bij het duistere themagebied Transsilvanien past. Op een conceptafbeelding zijn allerlei vleesetende planten zichtbaar.



Reparatie

Heide Park verwacht dat Toxic Garden in mei 2023 heropend wordt. Verder hoopt men de attractie Magic - een molen met hangende, tollende gondels - snel weer in gebruik te kunnen nemen. Vorig jaar bleef Magic dicht, officieel vanwege problemen met de veiligheidsbeugels. Inmiddels is het volledige gevaarte verwijderd voor een reparatie door fabrikant Huss Park Attractions. Het renovatieproject kost ruim 1 miljoen euro.