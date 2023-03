Attractiepark Toverland

Sneeuw in Toverland: bezoekers getrakteerd op warme chocolademelk en apfelstrudel

Bezoekers van Toverland wanen zich vandaag in winterse sferen. Hoewel het winterseizoen van het Limburgse attractiepark officieel al bijna twee maanden achter de rug is, zorgen flinke sneeuwbuien voor winterse plaatjes. Toverland had vanochtend ook een extra verrassing in petto voor iedereen die de sneeuw trotseerde.



Alle bezoekers werden bij binnenkomst verwelkomd met een gratis kop warme chocolademelk met slagroom én apfelstrudel. Toverland-medewerkers - voorzien van kerstmuts - deelden de lekkernijen uit bij horecalocatie Mañana in entreegebied Port Laguna.

"We wilden onze gasten op deze winterse dag toch een warm welkom geven", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Uiteindelijk zijn er een paar honderd stukken apfelstrudel weggegeven.



Waterbanen

Toverland is vandaag open tot 18.00 uur. Vanwege het gure weer en geplande werkzaamheden blijven meerdere attracties buiten gebruik, waaronder wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest. Voor echte durfallen zijn de waterbanen Djengu River en Expedition Zork - ondanks de winterse temperaturen - wél toegankelijk.