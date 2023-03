Efteling

Zelf meespelen in Efteling-film? Figuranten gezocht voor De Legende van de Familie Vos

De makers van een nieuwe Efteling-film zijn op zoek naar figuranten. Deze week begonnen de opnames voor De Legende van de Familie Vos, een bioscoopfilm die zich grotendeels afspeelt in het Brabantse attractiepark. Wie interesse heeft in een figurantenrol, kan zich per e-mail aanmelden.



De Legende van de Familie Vos is het vervolg op de in 2021 verschenen film De Expeditie van Familie Vos. Het verhaal gaat over de jongen Teun, die samen met zijn tante Ada een avontuur beleeft in de Efteling. Er wordt gezocht naar figuranten voor een draaidag op zaterdag 11 maart.

Dat mogen scholieren tussen 12 en 17 jaar en volwassenen zijn. De opnames duren naar verwachting van 09.00 tot 13.00 uur. "Lijkt het jou leuk om een dagje op een echte filmset te staan?", meldt producent Messercola Drama. "Stuur dan een mail naar figuratie@messercola.nl en wie weet zie jij jezelf straks terug in de film."



Loon op Zand

De Legende van de Familie Vos moet in januari 2024 in première gaan in de Nederlandse en Vlaamse bioscopen. De producent laat weten dat de opnames dit keer niet alleen plaatsvinden in de Efteling, maar ook elders in de gemeente Loon op Zand.