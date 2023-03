Efteling

Foto's: Efteling verwijdert zweefmolen op Anton Pieckplein

Eén van de zweefmolens op het Anton Pieckplein in de Efteling is verdwenen. De nostalgische Kleine Zweefmolen werd de afgelopen weken ontmanteld en verwijderd voor een grootschalige renovatie. Dat gebeurt in samenwerking met leverancier Wooddesign Amusement Rides uit Den Bosch.



Eind maart moet de klassieke attractie weer opgebouwd worden, met enkele aanpassingen. Ontwerper Karel Willemen maakte nieuwe tekeningen voor de plafondpanelen, gebaseerd op de originele schetsen van Anton Pieck. Ze worden beschilderd door de gespecialiseerde decoratieschilder Diego Terroba.

De Kleine Zweefmolen opende in 1951, één jaar eerder dan het Sprookjesbos. Volgens de Efteling was er na al die jaren sprake van ouderdomsslijtage. Eind 2020 onderging de naastgelegen Grote Zweefmolen al een gelijkaardige behandeling, ook door Wooddesign.