Walibi Belgium

Walibi Belgium laat fans meebeslissen over naam van nieuwe attractie

Fans bepalen hoe de nieuwe attractie van Walibi Belgium gaat heten. Het Belgische pretpark presenteert in 2023 een familieattractie in westernthema. Er zijn twee mogelijke namen geselecteerd: Silverton en Zephyr. Via de socialmedia-kanalen van Walibi kan iedereen een stem uitbrengen. De winnende optie wordt daadwerkelijk gekozen als de officiƫle benaming.



Zephyr is de oud-Griekse naam voor de westenwind. Silverton is de naam van een stadje in de Amerikaanse staat Colorado. Op dit moment is er bijna driehonderd keer gestemd. Het publiek lijkt tot nu toe een lichte voorkeur te hebben voor Zephyr. Die naam is nu goed voor 52 procent van de stemmen, tegenover 48 procent voor Silverton.

Een nieuw concept onthult dat de attractie wordt uitgevoerd in steampunkstijl. De carrousel van het type sidecar XL bestaat uit rondzwierende stoommachines. Op de afbeelding is de molen omringd door westernlandschap met rotspartijen. "Er waait een westenwind over Walibi Belgium", luidt de beschrijving.



Seizoensstart

Gezien het thema ligt het voor de hand dat de toevoeging gebouwd zal worden in Walibi's cowboygebied. De nieuwe attractie zal nog niet gereed zijn bij de seizoensstart op zaterdag 1 april. Voorlopig spreekt het attractiepark over een opening tijdens "deze zomer".