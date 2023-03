Walibi Holland

Walibi-directrice verdedigt festivalthema's: 'Wij vinden het juist een voordeel'

Walibi Holland blijft attracties en gebieden de komende jaren aankleden in festivalsferen. Dat vertelt directrice Mascha Taminiau in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Het pretpark in de Flevopolder lanceerde in 2018 het project Festivalization. Sindsdien kregen vijf parkdelen een nieuw thema geïnspireerd op festivals. Hoewel de kritiek van pretparkfans regelmatig niet mals is, zegt Taminiau erg tevreden te zijn over de resultaten.



Walibi was jaren geleden op zoek naar een manier om zich te onderscheiden van de moordende concurrentie. Zo kwam men uit op festivalstijlen. "Als je in een land opereert als Nederland, waar de attractieparkdichtheid heel hoog is, dan moet je echt wel iets anders bieden dan wat je collega's doen", zegt Taminiau erover.

In samenwerking met het experimentele marketingbureau Wink in Amsterdam werd een stijlgids ontwikkeld met mogelijke nieuwe thema's voor alle gebieden in het park. Een ontwerpbedrijf werkt de plannen uit als de tijd rijp is. De directrice is daar zelf intensief bij betrokken. "Ik doe het natuurlijk helemaal niet alleen, maar ik bemoei me er erg mee."



Kapitaalvernietiging

Er wordt bewust gewerkt met simpele decoraties en relatief goedkope materialen. Thema's kunnen op die manier snel gewisseld worden, benadrukt Taminiau. "Wij vinden het juist een voordeel. Als we een stenen gebouw zouden neerzetten, zeer degelijk gebouwd, dan is het niet geoorloofd om dat binnen veertig jaar af te breken. Dat is kapitaalvernietiging, dat ga je niet doen."



Walibi gaat liever voor een kortere termijn. Gebieden die enkele jaren geleden zijn aangepakt, kunnen over een paar jaar dus weer een nieuw uiterlijk krijgen. "Wij kiezen ervoor om thematisering aan te brengen die in ieder geval vijf tot tien jaar blijft, maar waarvan we weten: als we de klok rondgaan, dan komt het gebied weer aan de beurt", aldus Taminiau. "Dan kan het er heel anders uitzien, of in ieder geval beter." Door af en toe te wisselen van stijl, moet Walibi meegaan "met de trends van dat moment" en op die manier "sneller weer aantrekkelijker" worden.







Ongenuanceerd

Die strategie resulteerde de laatste jaren in decors bestaand uit bijvoorbeeld zeecontainers, golfplaten en graffiti. Niet iedereen is er blij mee: op social media ligt Walibi vaak onder vuur. Taminiau leest dergelijke commentaren in principe niet. "Ik ga niet door dat soort dingen heen scrollen. Soms vind ik het ook zo ongenuanceerd en persoonlijk onvriendelijk dat ik denk: nee, daar ga ik mijn energie niet in stoppen."



Ze kan zich naar eigen zeggen wel goed voorstellen dat er mensen zijn die liever iets anders zien in Walibi Holland. "Dat is iemands goed recht, om dat graag te willen." Taminiau heeft echter het volste vertrouwen in het Festivalization-concept. "We zien dat gasten zich ertoe aangetrokken voelen. En vanzelfsprekend niet iedereen. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken." De directrice is zelf in ieder geval een fan. "Ik weet wel van de eerste fase Main Street dat er heel veel kritiek was. Ik vind het een plaatje. En ik niet alleen, want het gaat niet om mij."



Jonge kinderen

Walibi richt zich sinds enkele jaren op een bredere doelgroep: naast tieners en jongeren wordt geprobeerd om gezinnen met jonge kinderen te verleiden tot een bezoekje. Past het stoere festivalthema, inclusief associaties met alcohol- en drugsgebruik, daar wel bij? Taminiau: "Ik denk dat ouders zich daar heel erg toe aangetrokken voelen en ik denk dat kleine kinderen dat ook heel spannend vinden."







Verder gaat het in de podcastaflevering van bijna 28 minuten over het nieuwe gebied Speed Zone Off Road. De directrice licht toe waarom gekozen is voor attractietypes die niet bepaald uniek zijn in de omgeving: een familieachtbaan en een fietsmolen. Daarnaast werpt ze een blik in de toekomst: in 2025 openen twee spectaculaire single-rail coasters en in de periode daarna wil men een hal met familieattracties uit de grond stampen. Hoe gaan die uitbreidingen eruitzien?



Franse eigenaar

Tot slot komt marketingdirecteur Marc Guffens aan het woord. Hij merkt dat het aangepaste marketingbeleid zijn vruchten afwerpt, omdat er tegenwoordig daadwerkelijk meer families naar Biddinghuizen komen. Ook legt Guffens uit in hoeverre de Franse eigenaar van Walibi Holland een vinger in de pap heeft bij het opstellen van de toekomstplannen.