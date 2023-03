Efteling

Geen pannenkoeken in de Efteling: Polles Keuken bijna drie weken dicht

Efteling-bezoekers moeten de pannenkoeken van Polles Keuken de komende weken missen. Het bekende pannenkoekenrestaurant blijft bijna drie weken gesloten voor onderhoud. Tot en met vrijdag 24 maart vinden er werkzaamheden plaats in en rond de horecalocatie in parkdeel Fantasierijk.



Om die reden staan er momenteel drang- en bouwhekken op de Pardoes Promenade en op de laan naar het Diorama. De verkooppunten Rondje van de Molen, De Gebrande Boon en Glad IJs zijn eveneens dicht. Er is sprake van regulier onderhoud, zo vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Men vernieuwt deze maand onder meer de technische installaties. Aan de buitenkant worden steigers opgebouwd rond de schoorsteen van het restaurant. Het gehavende decorstuk krijgt een langverwachte opfrisbeurt. Verder staan er schuttingen rond de enorme schatkist tegenover Polles Keuken. Tot slot is Symbolica deze week ook even buiten gebruik. De poorten van het Paleis der Fantasie gaan vrijdag weer open.