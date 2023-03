Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen kondigt nieuwe verblijven aan voor olifanten, hyena's en cheeta's

Safaripark Beekse Bergen timmert behoorlijk aan de weg. De Brabantse dierentuin werkt aan verschillende nieuwe verblijven, waaronder voor olifanten, waterbokken, hyena's en cheeta's. De olifanten hebben in totaal straks 20.000 vierkante meter tot hun beschikking, 5000 vierkante meter meer dan eerder het geval was. Verder wordt dit jaar een grote nieuwe volière gerealiseerd.



Er is een nieuwe opzet nodig voor het olifantenverblijf om de kuddes meer ruimte te geven. Daarnaast wil men "eventuele uitbreidingen van de groep in de toekomst" kunnen faciliteren. In de nieuwe Olifantenvallei kunnen de dieren via een tunnel onder de bezoekers door wandelen, richting een nieuwe vlakte.

Beekse Bergen belooft dat de savanne wordt ingericht "met veel respect voor bestaande bomen". Voor de olifanten komen er wallen en een waterpartij. Uiteindelijk zullen ook moerasantilopes en waterbokken van het verblijf gebruikmaken. De waterbokken zijn op dit moment nog niet in het Safaripark te vinden.



Wandelsafari

Vóór de zomervakantie moet de nieuwe Olifantenvallei af zijn. Om plaats te maken voor de uitbreiding zijn de mannelijke hyena's tijdelijk elders ondergebracht. Uiteindelijk zullen zij verhuizen naar een nieuw onderkomen van 2500 vierkante meter. Ook de bestaande cheetaverblijven langs de wandelsafari worden dit jaar deels vernieuwd.



Eén verblijf wordt compleet nieuw aangelegd, een ander gebied wordt voorzien van een nieuw glazen wand met een doorkijk richting de vorig jaar vernieuwde neushoornvlakte. Daarnaast zorgt het dierenpark voor een nieuwe volière van ruim 2200 vierkante meter, waar secretarisvogels, wevers en hoppen gehuisvest zullen worden.



Vogelgriep

Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen rond vogelgriep, kunnen bezoekers de vogels daar bekijken door een ruit en vanuit een observatiehut. Een oude volière is afgebroken. Beekse Bergen meldt dat de overige vogels opnieuw verdeeld worden over de resterende volières in het park. "Zodat deze qua habitat beter aansluiten op de grote zoogdieren die rond deze volières zijn te vinden."