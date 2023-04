Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Kalender aangepast: Slagharen toch elke dag open in september

Attractiepark Slagharen gaat dit seizoen toch vaker open dan gedacht. In januari werd duidelijk dat het Overijsselse pretpark in 2023 niet meer dagelijks toegankelijk zou zijn in september: op maandagen en dinsdagen waren bezoekers aanvankelijk niet meer welkom. Die beslissing is inmiddels weer teruggedraaid, bevestigt directeur Dave Storm.



Van vrijdag 1 tot en met zaterdag 30 september zijn de poorten van Slagharen gewoon elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling om waterpark Aqua Mexicano ook open te stellen op alle dagen in de maand, met uitzondering van maandagen.

"Met zicht op de mooie ontwikkelingen rond ons zestigjarig bestaan hebben we besloten om toch open te gaan", vertelt Storm in gesprek met Looopings. "We zijn heel blij dat we onze vakantiegasten op deze manier toch een volledige midweek kunnen aanbieden."



Zomerseizoen

Ook in oktober 2023 kan iedereen dagelijks terecht in Slagharen. Het zomerseizoen loopt tot en met zondag 29 oktober. Daarna is het park nog geopend op alle weekenddagen in november en december en tijdens de volledige kerstvakantie.