Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Tijdelijke kortingsactie: Slagharen vraagt 36 euro voor jaarabonnement

Abonnementen voor Attractiepark Slagharen zijn in de aanbieding. Onder de noemer Free Fall Weken geeft het Overijsselse pretpark tijdelijk korting op drie van de vier abonnementsvormen. Een Brons-jaarkaart, geldig tot en met januari 2024, kost op dit moment bijvoorbeeld nog 35,90 euro.



Dat is 20 procent goedkoper dan gewoonlijk. Ook de prijs van een Zilver-pas ging 20 procent omlaag. Daarvoor moet momenteel 51,92 euro afgerekend worden in plaats van 64,90 euro. De korting op een Goud-abonnement is het hoogst: 35 procent. Slagharen vraagt er geen 84,90 euro meer voor, maar 55,19 euro.

Snelle beslissers worden beloond, want het kortingspercentage zal de komende weken gaan zakken. In de eerste week van de online actie zijn de abonnementen dus het voordeligst. Wie interesse heeft, kan terecht op slagharen.com. Op de Platinum-pas van 99 euro wordt geen korting gegeven.



Parkeren

De vier verschillende abonnementen van Slagharen hebben allemaal eigen voorwaarden. Brons is alleen goed voor toegang. Wie kiest voor Zilver, Goud of Platinum, ontvangt respectievelijk 10 procent, 15 procent of 20 procent korting op eten, drinken, souvenirs en overnachtingen én mag gratis parkeren. Goud- en Platinum-abonnees krijgen nog meer extra's aangeboden, waaronder gratis toegang tot andere pretparken en vrijkaartjes voor familie en vrienden.