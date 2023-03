Video: eerste dieren nemen hun intrek bij nieuw hotel Safaripark Beekse Bergen

Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen opent binnenkort een eigen hotel. In het bestaande Safari Resort wordt deze maand het gloednieuwe Safari Hotel in gebruik genomen, met hotelkamers die uitkijken over een savanne. Op de eerste vakantiegasten is het nog even wachten, maar de eerste dieren zijn inmiddels gearriveerd.



Zo zijn gisteren en vandaag meerdere giraffen verhuisd van de autosafari van Beekse Bergen naar hun nieuwe stal bij het hotel, zo'n 300 meter verderop. Eerder werden al Watusirunderen, struisvogels en zebra's naar het hotel gehaald, afkomstig uit het Safaripark en andere Europese dierentuinen. Later deze maand volgen nog twee breedlipneushoorns.

De dieren blijven voorlopig in de stallen om te kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. Daarna mogen ze het buitengebied verkennen, dat Wongo Savanne wordt genoemd.



Balkon

In het Safari Resort waren sinds de opening in 2018 alleen vakantiehuisjes te vinden, bedoeld voor een langer verblijf. Het nieuwe Safari Hotel, dat op vrijdag 24 maart officieel opengaat, maakt kortere tripjes van bijvoorbeeld één of twee nachten mogelijk.



Rond de savanne staan acht gebouwen met in totaal 112 kamers en suites. Alle kamers zijn voorzien van een terras of balkon met uitzicht op de dieren. Daarnaast realiseert Beekse Bergen een centrumgebouw met vergaderruimtes, een à-la-carterestaurant en een buffetrestaurant.