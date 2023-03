Efteling

Foto's: Efteling introduceert Stroopwafelhuysje in het Sprookjesbos

De Efteling heeft een verkooppunt in het Sprookjesbos omgedoopt tot 't Stroopwafelhuysje. Bij horecalocatie Kogeloog, gelegen tegenover Langnek, waren tot nu toe ijsspecialiteiten te verkrijgen. Voortaan staat de voormalige ijssalon in het teken van stroopwafels.



Bezoekers kunnen kiezen uit warme stroopwafels die vers zijn bereid (3 euro) of koude stroopwafels met een dip van witte chocolade, melkchocolade en verschillende toppings (3,75 euro). Ook worden drie verschillende bewaarblikken verkocht, gevuld met 250 gram stroopwafels (10 euro). De blikken, met een afbeelding van Holle Bolle Gijs, het Huis van de Vijf Zintuigen of Langnek, zijn 11 centimeter hoog.

In het verleden was Kogeloog vaak gesloten op rustige dagen. De Efteling belooft dat bezoekers de komende tijd dagelijks terecht kunnen bij het horecapunt. "In ieder geval tussen 10.00 uur en 18.00 uur", laat men weten.



De Zes Dienaren

Kogeloog is één van de personages uit de vertelling van De Zes Dienaren, samen met onder andere Langnek. Sinds vorig jaar is het sprookje direct bereikbaar vanaf de Pardoes Promenade. Toen werd een nieuwe zij-ingang voor het Sprookjesbos in gebruik genomen.