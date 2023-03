Efteling

Schrijver Paul van Loon werkt aan nieuw Raveleijn-boek: Het Bloed van de Laatste Draak

Kinderboekenschrijver Paul van Loon is bezig met een nieuw boek in de Raveleijn-serie. In 2011 verscheen het eerste Raveleijn-verhaal van de hand van Van Loon. Zes jaar later, in 2017, presenteerde hij het vervolg De Bende van de Witte Veer. Komend najaar moet deel drie uitkomen.



Dat schrijft Van Loon op Facebook bij een foto van de eerste boekpresentatie. "In 2011 onthulde deze raaf het eerste boek van Raveleijn, in de Efteling, in de arena van Raveleijn", aldus de auteur. "Ben benieuwd of hij nog leeft en of hij er dit najaar ook bij zal zijn, als Raveleijn 3 verschijnt."

De schrijver onthult ook direct de titel: Het Bloed van de Laatste Draak. Hij houdt wel een kleine slag om de arm. "Als het mij tenminste lukt om het boek op tijd tot een goed einde te brengen...", vult hij aan. De Bende van de Witte Veer lag ruim twee jaar later in de winkel dan oorspronkelijk de bedoeling was.



Verhaallijn

Over de verhaallijn van Het Bloed van de Laatste Draak is nog niets bekend. De bekende Raveleijn-show in de Efteling, geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou, werd losjes gebaseerd op het oorspronkelijke verhaal. Het tweede boek uit 2017 speelt tot nu toe geen rol in het attractiepark.