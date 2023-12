Dolfinarium

Dolfinarium stelt invoering van rookverbod uit

In het Dolfinarium mag in de openlucht nog steeds gerookt worden. Het management van het Harderwijkse dierenpark was van plan om dit jaar een rookverbod in te voeren, maar dat is niet gebeurd. Nu wordt gemikt op februari 2024, vertelt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings.

Eerder zei hij dat het rookverbod naar verwachting "rond de zomer" van 2023 gerealiseerd zou worden. Later is de maatregel uitgesteld tot het najaar en de winter. Ook dat bleek onhaalbaar. Als het verbod er straks is, mogen bezoekers alleen nog een sigaret opsteken in enkele afgebakende zones.

Het Dolfinarium moet onder andere de plattegrond aanpassen en nieuwe bordjes regelen. Daar is men nog niet aan toegekomen. Waar de rookplekken precies komen te liggen, is nog niet duidelijk.



Strenger

De meeste andere Nederlandse dierenparken kozen de afgelopen jaren al voor een strenger rookbeleid. Voorbeelden zijn Artis, Burgers' Zoo, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Safaripark Beekse Bergen, DierenPark Amersfoort, Ouwehands Dierenpark, GaiaZoo en Apenheul.