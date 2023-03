Efteling: Danse Macabre

Efteling komt met alternatief voor bezoekers die niet in Danse Macabre kunnen

Wie door een beperking geen ritje kan maken in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, mag gebruikmaken van een alternatief. Dat heeft het sprookjespark afgelopen week bekendgemaakt. Danse Macabre bestaat uit een draaiende en kantelende schijf met zes draaiende koorbanken erop. Rolstoelen mogen niet mee.



Alle bezoekers met een beperking betreden de reguliere entree, samen met de rest van hun gezelschap. Ze volgen dezelfde wachtrij als alle andere gasten, want de rij zal geen traptreden bevatten. Het is voor het eerst dat de Efteling een normale rij bij een grote attractie geschikt maakt voor mindervaliden.

Na een tocht langs de Kruysgang, de Kruydentuyn, het Kerkhof en het Huyverwoud komen bezoekers terecht in de kapel van de vervallen abdij. Personen die slecht ter been zijn, zullen een stukje moeten lopen of uit hun rolstoel moeten stappen om plaats te kunnen nemen op één van de banken. Als dat geen optie is, worden ze geleid naar een andere ruimte voor een alternatieve ervaring. "Daar beleven zij de attractie op een eigen manier", aldus de Efteling.



Filmzaal

Het concept zal vergelijkbaar zijn met belevingen voor bezoekers met een beperking bij Droomvlucht en Villa Volta. Droomvlucht is te beleven in virtual reality, bij Villa Volta is een filmzaal ingericht. In het geval van Danse Macabre belooft de Efteling "een zeer passend alternatief", met wind- geluids- en lichteffecten. "Zodat bezoekers na de beleving ervaringen kunnen delen."



Efteling-directielid Koen Sanders noemt het attractietype van Danse Macabre "een uitdaging betreft toegankelijk vanwege de grote draaischijf". "Er is daarom goed nagedacht over de complete attractiebeleving vanaf binnenkomst bij het themagebied tot en met de uitgang van de attractie." De alternatieve beleving wordt ontwikkeld in overleg met ervaringsdeskundigen en externe partners. Danse Macabre opent in 2024.