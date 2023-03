Efteling

Efteling-expositie in Noordbrabants Museum: tweede ticket voor halve prijs

Efteling-fans kunnen met korting naar de Efteling-tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum. Via de online ticketshop van het museum is het mogelijk om een tweede kaartje te bestellen voor de helft van de prijs. Met behulp van een code krijgen Efteling-liefhebbers 50 procent korting op elk tweede toegangsbewijs.



De kortingsactie werd opgezet in samenwerking met het attractiepark. Wie er gebruik van wil maken, kan terecht op de actiepagina hetnoordbrabantsmuseum.nl/nl/efteling/tickets, waar de kortingscode EFTELING2023 in te vullen is. De reguliere entreeprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen.

Na het verrekenen van de korting moet voor twee tickets in totaal 22,50 euro in plaats van 30 euro afgerekend worden. Vier tickets kosten bijvoorbeeld 45 euro in plaats van 60 euro. Er geldt maar één aanvullende voorwaarde: bezoekers moeten bij binnenkomst laten zien dat ze een lezer zijn van de officiële Efteling-blog op efteling.com. Een schermafbeelding van een nieuwsbericht over de tentoonstelling voldoet.



Gratis

Efteling: De Tentoonstelling opende afgelopen weekend. Tijdens het eerste weekend waren alle online tickets uitverkocht. De expositie met ongeveer 250 historische Efteling-objecten is nog te bezoeken tot en met zondag 21 mei. Kinderen tot 18 jaar mogen gratis naar binnen.