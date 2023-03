Efteling

Video: Pardoes tovert 's ochtends de ingang van de Efteling open

Wie 's ochtends vroeg naar de Efteling komt, kan voortaan zien hoe de ingang wordt geopend door niemand minder dan Pardoes. Medewerkers wijzen steevast een jonge bezoeker uit om de poort te openen met behulp van een grote gouden sleutel. Dat gebeurt nog steeds, maar in het vervolg is ook mascotte Pardoes daarbij aanwezig.



Zodra de sleutel in het slot wordt gestoken, roept Pardoes zijn bekende spreuk "Illumina Fantasia", bekend van de attractie Symbolica. Vervolgens zijn twinkelgeluiden te horen en gaat de poort open. Aanwezige gasten kunnen dan alvast het entreegebied betreden. Daar worden ze verwelkomd door de toverende nar.

Normaal gesproken praat Pardoes niet wanneer hij als mascotte aanwezig is in het park. De kleinschalige openingsceremonie vindt in het zomerseizoen plaats rond 09.00 uur, één uur vóór openingstijd van de attracties. Prinses Pardijn vergezelt Pardoes tijdens de weekenden en vakanties.