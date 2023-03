Efteling

Opnames voor nieuwe Efteling-film De Legende van de Familie Vos deze week van start

In de Efteling beginnen deze week de opnames voor een nieuwe familiefilm. De speelfilm De Expeditie van Familie Vos uit 2021 krijgt een vervolg: De Legende van de Familie Vos. Het verhaal speelt zich wederom af in het attractiepark. Bekende gezichten als Levi Otto, Raymonde de Kuyper, Frederik Brom en Edo Brunner keren terug.



Daarnaast worden nieuwe personages geïntroduceerd, gespeeld door onder andere Buddy Vedder, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Clara Cleymans. Eerder sprak bioscoopketen Pathé over een première op woensdag 13 december 2023. Dat moment is uitgesteld: De Legende van de Familie Vos moet gaan draaien vanaf woensdag 31 januari 2024.

"Na het succes van de Nederlandse speelfilm slaan producent Messercola Drama en distributeur Just Entertainment de handen ineen voor het vervolg", laat het distributiebedrijf weten. Het is de vraag of er echt sprake was van een succes: de eerste film draaide slechts heel even in de bioscoop en de recensies vielen tegen. Online was de productie geruime tijd gratis te zien.



Scenario

Toch komt er dus een tweede deel. Het scenario is weer van de hand van Nienke en Job Römer, als regisseur werd opnieuw Bob Wilbers aangewezen. "Wederom volgen we Teun tijdens een avontuur in de Efteling dat nóg spannender en heldhaftiger is dan het vorige", aldus producent Lucio Messercola.



Naar de precieze verhaallijn is het voorlopig gissen. Wel is al duidelijk dat er een "zinderend, spookachtig mysterie" opgelost moet worden. Ondertussen zal sprake zijn van "herkenbare conflicten tussen een moeder en haar puberende dochter". De eerste opnames vinden plaats op woensdag 8 maart.