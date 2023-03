Dolfinarium heeft plannen voor invoeren van rookverbod

Dolfinarium

Het Dolfinarium in Harderwijk gaat roken deels aan banden leggen. Nu mogen bezoekers nog overal roken in de buitenlucht, behalve in wachtrijen en tijdens voorstellingen. Er gelden geen restricties voor andere buitenlocaties, zoals speelplaatsen. Het Gelderse dierenpark werkt aan een nieuw beleid.



Verspreid over het park komen later dit jaar enkele rookzones te liggen, bevestigt manager Alex Tiebot aan Looopings. "We verwachten dit rond de zomer te realiseren", zegt hij. Vanaf dat moment zal roken alleen nog toegestaan zijn op deze rookplekken. De exacte invoeringsdatum is nog niet bekend.

Het Dolfinarium wordt één van de laatste grote dierenparken in Nederland met een rookverbod. Eerder kozen onder andere Artis, Burgers' Zoo, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, Ouwehands Dierenpark en Apenheul al voor het aanscherpen van de regels. Diergaarde Blijdorp en Safaripark Beekse Bergen staan roken nog wel gewoon toe.