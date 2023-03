Efteling: Danse Macabre

Efteling presenteert 3D-scan van Spookslot: alleen medewerkers krijgen digitale sleutel

De Efteling stort zich in de wereld van NFT's. Het sprookjespark heeft een gedetailleerde 3D-scan gemaakt van het Spookslot, zodat de gesloopte attractie tot in de lengte der dagen digitaal bezocht kan worden. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de zogeheten metaverse, een virtuele omgeving. Toch hebben Efteling-fans pech. Voor het betreden van het online spookkasteel is een zogeheten NFT nodig: een digitale sleutel. De NFT's worden alleen verstrekt aan Efteling-medewerkers. Zij mogen er vervolgens mee gaan handelen. Een woordvoerder beweert dat er geen sprake is van een 1 aprilgrap.



De Efteling heeft vorig jaar heel wat commotie veroorzaakt door bepaalde eer­be­to­nen aan het Spookslot beschikbaar te maken voor een selecte groep mensen. Zo was een speciaal afscheidsevenement, de zogeheten Spooknacht, niet vrij toegankelijk. Ook ontstond massale verontwaardiging toen een afscheidsboek en een Spookslot-pin razendsnel uitverkocht dreigden te raken. Vanwege alle ophef zijn de oplages uiteindelijk alsnog verhoogd.

Toch flikt de Efteling nu weer hetzelfde kunstje. In samenwerking met meetbedrijf PelserHartman en metaversebouwer Boldly-XR werd het Spookslot zeer nauwkeurig digitaal vastgelegd. In de metaverse, beschikbaar vanaf april, kan iedereen de buitenkant van het oude gebouw bekijken. Maar wie naar binnen wil, zal moeten beschikken over een NFT: een non-fungible token. Zo sluit het attractiepark opnieuw doelbewust een grote groep liefhebbers buiten. "De NFT zorgt ervoor dat exclusiviteit geborgd blijft", valt te lezen in een persbericht.



Uniek cadeau

NFT's zijn een soort digitale eigendomsbewijzen die virtuele beelden verhandelbaar maken. In dit geval dienen ze als toegangsbewijs voor het Spookslot in de metaverse. Wie op dit moment in dienst is van de Efteling, ontvangt zo'n digitale sleutel. Het moet "een uniek cadeau" zijn voor personeelsleden. "Zo wordt het Spookslot daadwerkelijk een stukje van hen. De Efteling is immers een beetje van iedereen die er werkt."



Werknemers kunnen er ook een extra zakcentje mee verdienen. De Spookslot-NFT's worden namelijk verhandelbaar, net als andere NFT's. "Medewerkers kunnen ervoor kiezen om ze te verkopen of voor enige tijd te behouden", legt een voorlichter uit. "Hierdoor is het niet uitgesloten voor Efteling-liefhebbers dat zij een sleutel kunnen bemachtigen." Fans zullen in ieder geval de portemonnee moeten trekken als ze het virtuele Spookslot van binnen willen zien. Het kopen en verkopen van de NFT kan vanaf mei via NFT-marktplaatsen, waaronder OpenSea. De waarde ervan zal afhankelijk zijn van vraag en aanbod.



Slechte reputatie

NFT's hebben een slechte reputatie als het gaat om duurzaamheid. Voor het aankopen en verkopen van NFT's is doorgaans zeer veel energie nodig. Het hoge energieverbruik hangt samen met de uitstoot van broeikasgassen, waardoor transacties veel impact kunnen hebben op het milieu. En dat terwijl de Efteling duurzaamheid zeer hoog in het vaandel heeft staan: in 2030 moet het park klimaatneutraal zijn, in 2032 zelfs klimaatpositief. De Efteling koos naar eigen zeggen bewust voor het netwerk Ethereum, waarvan het energieverbruik in oktober 2022 fors zou zijn gedaald.



Al met al lijkt het NFT-project in strijd te zijn met veel zaken waar de Efteling al 71 jaar voor staat. Toch vindt Efteling-directielid Koen Sanders, nota bene verantwoordelijk voor het imago van het park, het een ontzettend goed idee. "Vanuit ons creatief gedachtegoed maken we attracties voor de eeuwigheid", zegt hij. "Nu experimenteren we met de nieuwste technologieën." De woordvoerder vult aan dat de visie van het park onder andere gebaseerd is op de drie pijlers medewerkers, technologie en experimenteren. "Die komen samen in dit project. We willen niet voorop lopen, maar ook niet achterop."



Onbegrijpelijk

Veel personeelsleden zullen het hele NFT-verhaal vooral onbegrijpelijk vinden. Sanders belooft dat zij hulp krijgen bij het ontrafelen van het concept. "We hebben als Efteling nooit eerder met de mogelijkheden van NFT gewerkt, daarom kiezen we er bewust voor om dit voor het eerst samen met medewerkers te ontdekken. We helpen hen uiteraard om de techniek goed te begrijpen en we kijken enorm uit naar de eerste reacties." De voorlichter benadrukt dat de Efteling er als bedrijf niets aan verdient: alleen medewerkers kunnen met de NFT's gaan handelen.