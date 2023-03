Alton Towers Resort

Foto's: Engels pretpark opent griezelattractie The Curse at Alton Manor

Het Engelse pretpark Alton Towers jaagt bezoekers de stuipen op het lijf in de vernieuwde attractie The Curse at Alton Manor. De oude interactieve darkride Duel: The Haunted House Strikes Back is de afgelopen maanden omgebouwd tot een klassiek spookhuis, met een nieuwe verhaallijn, nieuwe decors en nieuwe effecten. Afgelopen weekend vond de opening plaats.



Het interactieve element is verdwenen. Bezoekers worden na een wandeling door een duister bosgebied welkom geheten in het verlaten landhuis van de familie Alton, waar zich lang geleden iets gruwelijks heeft afgespeeld. Op oudejaarsavond in 1891 verdween het Victoriaanse gezin op mysterieuze wijze, maar de verwaarloosde dochter Emily Alton bleef achter.

Zij nodigt nieuwsgierige gasten uit om met haar te komen spelen. Het verhaal wordt onder meer uitgebeeld met behulp van videoprojecties in Emily's poppenhuis, dat in de wachtrij staat. De rit zelf bestaat uit angstaanjagende scènes in het landhuis, dat overgenomen is door het demonische meisje. Er wordt gebruikgemaakt van schrikeffecten met licht, geluid, videoprojecties en bewegende decors.



John Wardley

De transformatie kostte 10 miljoen pond, ongeveer 11,5 miljoen euro. The Curse at Alton Manor werd ontworpen door John Burton, met hulp van pretparkicoon John Wardley. Hij stond aan de wieg van meerdere klassieke attracties in Alton Towers, waaronder de originele versie van het spookhuis: The Haunted House uit 1992.



Op een bordje bij Alton Manor valt te lezen dat het huis te koop staat. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de fictieve firma Wardley Estate Agents: een knipoog naar de oorspronkelijke bedenker. Ook op andere plekken rond Alton Manor zijn verschillende verwijzingen naar de parkhistorie te vinden. Zo worden een hoop verdwenen attracties vermeld op grafstenen in de omgeving.