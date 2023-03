Efteling

Efteling-abonnees mogen niet meer gratis naar Zweeds pretpark Liseberg

Abonnementhouders van de Efteling kunnen voorlopig niet meer gratis naar het Zweedse attractiepark Liseberg. De afgelopen jaren mocht iedereen met een Efteling-pasje kosteloos een dagje naar het grote pretpark in de stad Göteborg. De overeenkomst tussen de Nederlandse sprookjespark en de Zweedse trekpleister werd onlangs opgeschort.



Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Op dit moment is er geen samenwerking", geeft hij aan. Mogelijk keert het voordeeltje voor Efteling-abonnees over een tijdje weer terug. "We gaan wel weer in gesprek, dus het is een kwestie van afwachten."

Het zomerseizoen van Liseberg start op zaterdag 22 april. Efteling-abonnementhouders mogen nog wel één keer per kalenderjaar gratis naar Europa-Park, Movie Park Germany en Tripsdrill in Duitsland, PortAventura Park en Isla Mágica in Spanje, Blackpool Pleasure Beach in Engeland, Puy du Fou in Frankrijk en Fårup Sommerland in Denemarken.