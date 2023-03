GaiaZoo

GaiaZoo vanaf volgende maand grotendeels rookvrij

De Limburgse dierentuin GaiaZoo voert een rookverbod in. Vanaf zaterdag 1 april is het dierenpark in Kerkrade grotendeels rookvrij. Het opsteken van rookwaren is dan alleen nog toegestaan op vier afgezonderde rookplekken.



Daarmee wil GaiaZoo naar eigen zeggen "kinderen en niet-rokers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken". "Ook hoopt GaiaZoo dat zwerfpeuken in de dierentuin hierna tot het verleden behoren."

De eerste rookzone bevindt zich op het parkeerterrein, de overige drie rookzones zijn te vinden bij de horecalocaties Sequoia, Acacia en Magnolia. Het park trekt op met het Noord-Limburgse attractiepark Toverland, dat dezelfde regel invoert op dezelfde datum.



Vogels

In een verklaring vult het GaiaZoo-management aan dat het nieuwe rookverbod ook een zegen kan zijn voor de natuur. "Vogels, vissen en andere kleine dieren worden ziek of kunnen sterven als gevolg van het inslikken van peuken", legt men uit. Bovendien kunnen de giftige stoffen in peuken vervuiling veroorzaken van het water en de bodem.