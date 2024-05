Jaderpark

Ontdek de nieuwe achtbaan Ziegelblitz: drie lanceringen en een lift

Eén van de nieuwste achtbanen in Duitsland heet Ziegelblitz. Bezoekers van pret- en dierenpark Jaderpark in Nedersaksen kunnen sinds kort een ritje maken in een 500 meter lange rollercoaster met meerdere lanceringen. De naam hangt samen met het thema: een oude steenfabriek.

Jaderpark bestelde een 21 meter hoge bobsled coaster bij de Duitse fabrikant Gerstlauer, met zes karretjes van vier personen. Het concept is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Tiki-Waka in Walibi Belgium, Van Helsing's Factory in Movie Park Germany en G'sengte Sau in Tripsdrill.

Bijzonder is dat er hier niet alleen gebruikgemaakt wordt van een kettinglift, maar ook van lanceringen met behulp van banden - vooruit en achteruit. De topsnelheid bedraagt 55 kilometer per uur.



Historische rekwisieten

"Het wereldwijd unieke parcours is naar onze wensen ontwikkeld", meldt Jaderpark trots. "Om recht te doen aan het thema werden vooraf oude fabrieken bezocht." Bovendien verzamelde men veel historische rekwisieten. Mediabedrijven IMAscore en IMAmotion verzorgden de soundtrack.



Ziegelblitz, een investering van 5,5 miljoen euro, hoort bij het nieuwe themagebied Lütjes Moor. Het vriendelijke dwaallichtje Lütje speelt daar de hoofdrol. Enkele jaren geleden opende het park nog een Afrikaans dorp met een grote waterbaan: Okavango River.