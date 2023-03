Aachener Tierpark Euregiozoo

Brand in verblijf Duits dierenpark: wasberen en otters ongedeerd

De dierentuin in de Duitse stad Aken is deze week getroffen door een brand. Het vuur ontstond donderdagavond in het verblijf van de wasberen en otters. Dankzij een oplettende buurvrouw raakten er geen dieren gewond. "Alle bewoners zijn veilig en maken het goed", laat het management weten.



Rond 20.00 uur bleek een kist in het buitenverblijf in brand te staan. Toen de buurvrouw dat opmerkte, schakelde ze onmiddellijk de brandweer in. Brandweerlieden konden door snel ingrijpen voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Uiteindelijk is slechts 1 vierkante meter in vlammen opgegaan.

Naar de oorzaak van het incident wordt nog onderzoek gedaan. Volgens de dierentuin was waarschijnlijk sprake van een technisch defect bij een verwarmingselement in de kist. "Gelukkig zat geen van onze dieren daar toen in. Onze wasberen, dwergotters en medewerkers zijn met de schrik vrijgekomen." Men bedankt de brandweer voor het adequate handelen.



Jachtluipaarden

Aachener Tierpark Euregiozoo, zoals de dierentuin heet, bevindt zich vlakbij de Nederlandse grens. De regionale trekpleister ligt op ongeveer een half uur rijden van Valkenburg. Er zijn onder andere rode panda's, zebra's, pinguïns, jachtluipaarden, flamingo's, hangbuikzwijnen, struisvogels, schildpadden en stokstaartjes te vinden.