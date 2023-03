Attractiepark Toverland

Foto's: nieuwe gebouwen in Toverland-themagebied Avalon gaan de hoogte in

In Toverland wordt steeds meer zichtbaar van de nieuwe attracties die later dit jaar opengaan. De contouren van de uitbreiding in themadeel Avalon waren al een tijdje te zien. Inmiddels zijn enkele gebouwen de hoogte in gegaan. Zo is het geraamte van een toren bij vliegtuigmolen Pixarus al af.



Pixarus wordt gebouwd op een 5 meter hoog platform in de spiraal van de bestaande wing coaster Fenix. Het gaat om een 22 meter hoge sky fly-attractie van de Duitse fabrikant Gerstlauer. De maximale hoogte tijdens de vlucht bedraagt straks 27 meter. Volgens het achtergrondverhaal krijgen de leerlingen van tovenaar Merlijn vliegles.

"De bouwplaats is bijzonder compact, wat natuurlijk de nodige uitdagingen met zich meebrengt", laat Toverland weten. "Een gigantische, metershoge kraan tilt alle benodigde materialen en onderdelen over de achtbaan heen." Daardoor is het noodzakelijk om Fenix af en toe te sluiten voor publiek.



Bekabeling

Aan de andere kant van Avalon werkt men hard aan de gebouwen en funderingen voor carrousel Jumping Juna en parachutetoren Dragonwatch. De houten overkapping bij de molen wordt momenteel voorzien van dakraampjes. Naast restaurant The Flaming Feather is ruimte vrijgemaakt voor de nieuwe rondrit Garden Tour. "Daar zijn we volop bezig met grondwerkzaamheden en bekabeling."



Het is de bedoeling om uiteindelijk ook een nieuwe dreumesspeeltuin, een waterspeelplaats en een straatje met interactieve taferelen te realiseren. Speelplek Arthur's Tournament wordt verplaatst. De 10 miljoen euro kostende uitbreiding moet ergens in het zomerseizoen van 2023 af zijn. Toverland heeft nog geen openingsdatum bekendgemaakt.