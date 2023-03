Attractiepark Toverland

Toverland treft voorbereidingen voor rookverbod met rookzones

Toverland is voornemens om dit jaar een rookverbod in te voeren. Bezoekers van het Limburgse attractiepark mogen dan alleen nog roken op enkele afgebakende plekken. Dat melden ingewijden aan Looopings. Nu is het opsteken van een sigaret nog overal toegestaan, met uitzondering van wachtrijen en overdekte locaties.



In veel Nederlandse pret- en dierenparken is al langer sprake van een rookverbod, met uitzondering van rookzones. Voorbeelden zijn Slagharen, Burgers' Zoo, Wildlands, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet, DierenPark Amersfoort, Apenheul, Julianatoren en Ouwehands Dierenpark. Artis heeft roken volledig aan banden gelegd.

De Efteling sloot zich vorig jaar aan bij het initiatief Rookvrije Generatie. Nu is Toverland dus ook overstag. Een woordvoerster kan het nieuws nog niet officieel bevestigen, maar in het park vinden al wel werkzaamheden plaats voor het aanleggen van de rookplekken. Men belooft later met meer informatie te komen, in ieder geval vóór aanvang van het hoogseizoen.



Ontwikkelingen

Een collega gaf afgelopen najaar al wel aan dat Toverland met het onderwerp bezig was. "Met oog op de toekomst kijken we er wel naar of het beleid nog steeds passend is", zei een voorlichter toen. "We kijken met interesse naar de ontwikkelingen die bij onze concullega's plaatsvinden."



Een handjevol grote Nederlandse trekpleisters staat roken in de buitenlucht nog wel bijna overal toe. Dat geldt onder meer voor Duinrell, Diergaarde Blijdorp, Safaripark Beekse Bergen, Walibi Holland, Madurodam en het Dolfinarium.