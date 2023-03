Attractiepark Toverland

Vloedgolf van 10.000 liter water in nieuwe parkshow Toverland: Aqua Bellatores

De nieuwe parkshow van Toverland staat in het teken van stunts en watereffecten. Vanaf vrijdag 7 april is in het Limburgse attractiepark de openluchtvoorstelling Aqua Bellatores te zien. Het verhaal gaat over de strijd tussen goed en kwaad. Een 3,5 meter brede vloedgolf van 10.000 liter water vormt het hoogtepunt van de spektakelshow.



Aqua Bellatores wordt opgevoerd in entreegebied Port Laguna, waar de afgelopen vier jaar de duikvoorstelling The Battle of Port Laguna te zien was. Toverland werkt wederom samen met het Schotse showbedrijf Falcon Entertainment. In het nieuwe decor, bestaand uit tonnen, katrollen, vaandels, marktkraampjes en kleurrijke gevels, zijn 32 watervallen en 17 fonteinen verwerkt. De naam van de productie staat voor waterstrijders.

Toeschouwers zijn getuige van een jaarlijks zomerfeest op het dorpsplein van Port Laguna, waar zeerovers de macht weten te grijpen over de magie in het havengebied. De dorpelingen moeten vervolgens proberen om de magie terug te winnen. Op het plein staat een metershoog standbeeld dat de magie "letterlijk in handen heeft", aldus Toverland. Een "nieuw gezicht" moet de redder in nood worden.



Niet eerder vertoond

Het decor is 25 meter breed, 12 meter diep en 7 meter hoog. Entertainmentmanager Luke Verhoeven belooft "een unieke combinatie van parkour, freerunning, acrobatiek, trampolines, tokkelbanen en watereffecten". "Bij de ontwikkeling van Aqua Bellatores was spektakel het uitgangspunt", zegt hij. "De watereffecten die we in Aqua Bellatores gebruiken, zijn nog niet eerder vertoond in parkshows."



Zo is de techniek achter de enorme vloedgolf, die over het decor wordt gestort, in eigen huis ontwikkeld. "Hier zijn we erg trots op." Aqua Bellatores draait tot en met zondag 27 augustus twee tot vier keer per dag. Om ervoor te zorgen dat de voorstelling geschikt is voor een internationaal publiek, wordt er zowel Nederlands als Engels gesproken. Het Duitse bedrijf IMAscore verzorgt de muziek.