Efteling

Efteling-tentoonstelling in Den Bosch eerste twee dagen uitverkocht

De Efteling-expositie in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch lijkt een succes te worden. Tijdens de eerste twee dagen van de tentoonstelling waren alle online tickets voor het museum uitverkocht, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Vanwege de populariteit van Efteling: De Tentoonstelling wordt gewerkt met tijdslots.



Bezoekers selecteren bij het bestellen van online toegangskaarten een aankomsttijd. Daarna mogen ze tot sluitingstijd in het museum blijven. Alle beschikbare tijdstippen voor zaterdag 4 en zondag 5 maart zaten vol. Voor komend weekend zijn veel tijdvakken al niet meer te boeken.

Het museum is overdonderd door de grote belangstelling, vertelt de voorlichtster. "Het is fantastisch om te zien hoe enorm populair het is", laat ze weten. "Online was het binnen no-time uitverkocht. En we krijgen ontzettend leuke reacties: jong en oud herkent en leert van alles. Er zit voor iedereen wel iets verrassends tussen."



Museumkaart

Via internet zijn afgelopen weekend 1100 kaarten per dag aangeboden. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog voor de komende weken. Per tijdvak worden enkele plekken bewaard voor bezoekers die zich melden aan de kassa, bijvoorbeeld met een Museumkaart. "Maar wie verzekerd wil zijn van een kaartje, kan beter vroeg op voorhand online reserveren."



Efteling: De Tentoonstelling vertelt de geschiedenis van het ruim zeventig jaar oude Kaatsheuvelse attractiepark aan de hand van zo'n 250 historische items. Voorbeelden zijn maquettes, sculpturen, decorobjecten en originele tekeningen. "Nog niet eerder kwamen zo veel Efteling-objecten buiten het Efteling-terrein samen in een museale tentoonstelling", meldt het museum.



Verlenging

Het Noordbrabants Museum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De tijdelijke expositie loopt slechts enkele maanden, tot en met zondag 21 mei. De kans op een verlenging is klein, omdat er alweer andere tentoonstellingen op de planning staan.