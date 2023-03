Efteling

Efteling: virtuele wachtrij bij Carnaval Festival blijft tot eind april actief

De virtuele wachtrij bij Carnaval Festival in de Efteling is op drukke dagen nog steeds actief. Eigenlijk zou de pilot met het digitale wachtconcept tot en met zondag 5 maart duren, het einde van de Winter Efteling. De Efteling heeft er echter voor gekozen om het systeem langer te hanteren, namelijk tot eind april.



Als de virtuele wachtrij geactiveerd is, moeten bezoekers een ritje in Carnaval Festival verplicht vooraf reserveren via een kaartautomaat of de officiƫle Efteling-app. Het experiment startte op maandag 14 november vorig jaar. Al snel traden er problemen op omdat de techniek het liet afweten en veel gebruikers het concept niet snapten. Tot overmaat van ramp vonden er meerdere incidenten plaats.

Begin januari werd daarom besloten om de virtuele wachtrij tot nader order uit te schakelen. In februari bleek dat de Efteling het systeem toch nog een kans wilde geven. De afgelopen weken was reserveren op drukke momenten weer verplicht. En dat blijft nog even zo.



Wachtrijhekken

"De pilot is in principe afgerond, maar we gaan onderhoud doen aan de fysieke wachtrij van Carnaval Festival", legt een woordvoerder uit in gesprek met Looopings. Een deel van de wachtrijhekken is onlangs al weggehaald. "Daardoor kunnen we de komende tijd slechts een deel van de rij gebruiken."



De virtuele wachtrij biedt dan uitkomst. "We laten de apparatuur dus nog even staan om in te zetten op drukke dagen." Het onderhoudsproject loopt naar verwachting tot en met vrijdag 28 april. Gezien alle complicaties en negatieve reacties ligt het voor de hand dat het systeem daarna in ieder geval niet meer zal terugkeren.