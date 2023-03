Efteling

Efteling brengt muziek van Droomvlucht digitaal uit op heropeningsdag

De Efteling heeft de muziek van Droomvlucht opnieuw digitaal uitgebracht. Ter gelegenheid van de heropening van de populaire attractie verscheen vandaag een nieuw muziekalbum op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Daarop staat de volledige soundtrack van de darkride, bestaand uit zes nummers.



Het gaat om Kastelenrijk, Wonderwoud, Elfentuin, Sterrentunnel, Hemelburchten en Zompenwoud. In totaal duurt het album dertien en een halve minuut. De nummers werden begin jaren negentig gecomponeerd door toenmalig huiscomponist Ruud Bos. Ze staan - in tegenstelling tot bij eerdere publicaties - in de juiste volgorde.

Er zit ook nieuw materiaal tussen. De geluiden van de Sterrentunnel, die zich bevindt tussen de scènes Elfentuin en Hemelburchten, werden tot nu toe niet officieel uitgegeven op cd's of streamingplatforms. Bovendien zijn alle muziekstukken opnieuw gemasterd. "De tracks klinken dus mooier dan ooit", aldus de Efteling.



Thema

Droomvlucht gaat vandaag weer open na een onderhoudsbeurt die meer dan vier maanden in beslag nam. De Efteling heeft de attractie uit 1993 zowel op het gebied van thema als techniek grondig gerenoveerd. Het project kostte ruim 6 miljoen euro.