Nieuwe attractie in Sprookjeswonderland Enkhuizen draait om Jaap en de Bonenstaak

Het sprookje van Jaap en de Bonenstaak komt dit jaar tot leven in Sprookjeswonderland Enkhuizen. Het vijftigjarig jubileum van het Noord-Hollandse sprookjespark wordt gevierd met de komst van een nieuwe attractie. Bezoekers kunnen binnenkort een ritje maken in een carrousel met hangende gondels, vormgegeven als zwevende scheepjes.



De constructie bestaat uit een draaiend en hellend wolkendek met lianen eraan. Daar zijn tollende bakjes aan bevestigd in de vorm van scheepjes op bladeren. In het hart van de molen staat de bonenstaak met erbovenop het kasteel van de reus. Hoofdpersoon Jaap glijdt net naar beneden, met in zijn hand de kip met de gouden eieren die hij gestolen heeft van de reus.

Het gaat om een aangepaste versie van het attractietype wave boat ride, dat al te vinden is in het Drentse park Drouwenerzand. De molen - 8,5 meter breed en 6 meter hoog - wordt gebouwd door het Nederlandse bedrijf Wooddesign Amusement Rides uit Den Bosch. Dezelfde firma leverde eerder al attracties voor onder andere de Efteling, Toverland en Plopsaland De Panne.



Opening

Er zijn acht gondels voor elk vier personen. De attractie wordt geplaatst in de buurt van de speeltuin en het kasteel van Sprookjeswonderland. Op woensdag 14 juni, als het park exact vijftig jaar bestaat, moet de officiële opening plaatsvinden.



Jaap en de Bonenstaak komt nog in geen enkel ander Nederlands pretpark voor, tot groot genoegen van directeuren Wim en Mathijs de Vries. Zij waren op zoek naar een origineel concept om hun park uit te breiden. Wie het sprookje ooit heeft bedacht, is niet bekend. Waarschijnlijk ontstond het verhaal al vóór 1700 en werd het lang mondeling doorverteld, van generatie op generatie. Soms wordt de protagonist Jacob, Sjaak, Jaak of Sjakie genoemd.